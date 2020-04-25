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25 квітня • оновлено в 12:56
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У Нідерландах сенсаційно вирішили завершити футбольний сезон

3.7т
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Нідерланди стали першою країною в Європі де офіційно скасували чемпіонат країни з футболу через коронавiрусу.

Сезон не буде дограний – він повністю скасований: і в Ередівізі, і в Ерстедівізі (другий дивізіон). Таке сталося вперше з 1945 року, коли турнір зі зрозумілих причин не проводився.

Чемпіона не буде: лідируючий "Аякс" братиме участь в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. АЗ почне свій шлях в ЛЧ з другого раунду кваліфікації. Тобто на два етапи нижче.

Плей-офф за Лігу Європи проводити не будуть: місця віддані "Фейеноорду", ПСВ і "Виллему II", який не грав у єврокубках з початку нульових.

Збережуть свої місця аутсайдери ліги "АДО Ден Хаг" і РКК, а "Фортуні" не доведеться грати стикові матчі. Не підуть на підвищення у вищий дивізіон "Камбюр" і "Де Графсхап".

Кілька голландських клубів різко відреагували на таке рішення Королівського футбольного союзу

"Я розлючений, - заявив генеральний менеджер" Де Графсхап "Ханс Мартайн Остендорп. - Це неприйнятно і несправедливо".

"Такої ганьби голландський футбол ще не знав", - цитує AD головного тренера "Камбюра" Хенка де Йонга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через коронавiруса був скасований бій Ломаченка, клубний чемпіонат світу, футбольні єврокубки і чемпіонат світу з хокею, а також Wimbledon.

7 березня Союз європейських футбольних асоціацій провів відеоконференцію, за підсумками якої було прийнято рішення перенести чемпіонат Європи-2020 на 2021 рік.

Увечері того ж дня УАФ зупинив всі футбольні турніри в Україні.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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