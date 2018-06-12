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"У нас війна!" "Інтер" потрапив у новий скандал через ЧС-2018

2.7тЧитати новину російською

Телеканал "Інтер", який транслюватиме матчі ЧС-2018 у Росії, агітує українців дивитися футбольний турнір.

Про це у Facebook повідомив користувач Євген Терехов, опублікувавши відповідне фото з лайтбоксів у Києві.

"Мда... Додати більше нічого. У нас війна з Росією!" - прокоментував він.

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Інші користувачі мережі також були обурені рекламою цього футбольного турніру. "Мені цікаво, "Інтер" випробовує нерви патріотів на міцність?" "Провокує", "Треба щось з цим робити", - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Інтер" буде "рекламувати" Росію на ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
телеканал Інтер
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