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"У нас війна!" Екс-голкіпер "Динамо" різко висловився про Росію

1.2тЧитати матеріал російською

Колишній голкіпер київського "Динамо" Артем Кичак, який зараз захищає кольори угорського МТК, різко висловився про військовий конфлікт України з Росією.

Артем Кичак

Артем Кичак

football.ua

"Я вважаю, що у нас війна з Росією. Росія – агресор для нас. Як вести себе з людьми, які підтримують Росію? Важко спілкуватися з такими людьми. Ти ж розумієш, яка йде пропаганда в Росії. Якщо людина погрузла в цій пропаганді, то складно. Я б туди не поїхав. Знаю, що ця країна – агресор для моєї країни. Поки не закінчиться війна, не поїду. Кожен вирішує для себе, як правильно. Не можна судити. Це дуже глибоке питання", - цитує Кичака Tribuna.com.

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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Ахаха,отбитый футболист с промытыми мозгами укро пропагандой,что то говорит о пропаганде))))
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
пока не закончится война - я в Венгрии .да и останусь я тут пожалуй - родные они стали.
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