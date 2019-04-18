"У нас війна!" Екс-голкіпер "Динамо" різко висловився про Росію

Колишній голкіпер київського "Динамо" Артем Кичак, який зараз захищає кольори угорського МТК, різко висловився про військовий конфлікт України з Росією.

Артем Кичак football.ua

"Я вважаю, що у нас війна з Росією. Росія – агресор для нас. Як вести себе з людьми, які підтримують Росію? Важко спілкуватися з такими людьми. Ти ж розумієш, яка йде пропаганда в Росії. Якщо людина погрузла в цій пропаганді, то складно. Я б туди не поїхав. Знаю, що ця країна – агресор для моєї країни. Поки не закінчиться війна, не поїду. Кожен вирішує для себе, як правильно. Не можна судити. Це дуже глибоке питання", - цитує Кичака Tribuna.com.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український футболіст красноярського "Єнісей" Олег Данченко, права на якого належать донецькому "Шахтарю", не вважає Росію країну-агресором.

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