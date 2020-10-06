У нас дуже важка ситуація: Шевченко про матч Франція – Україна

Головний тренер збірної України з футболу засмучений інфікуванням провідних гравців своєї команди.

Наставник збирався привезти в Париж на матч проти Франції 7 жовтня найсильніший склад.

"До цієї ситуації з COVID-19, яка сталася за день до виїзду, ряд провідних футболістів отримали травми. І ми в останній момент дізналися, що два гравці шахтаря були "позитивними". Решта гравців "Шахтаря" були відправлені на карантин на 4 дні. Вранці вони здали тест – всі негативні. Довелося довизивати футболістів. Ми спробували викликати голкіперів. Ситуація дуже важка, але є регламент. Ми довіряємо повністю позиції французької влади і медичним протоколом. Гра буде гратися. Мені дуже шкода, що я не зміг привезти найкращу команду", – заявив Андрій Миколайович на пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренерський штаб Андрія Шевченко не зможе розраховувати відразу на 12 гравців у товариському матчі з Францією.

"Жовто-сині" через травми позбулися півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, гравців "Шахтаря" Сергія Кривцова, Сергія Болбата і Євгена Коноплянку, а також двох представників "Динамо" Владислава Супрягу і Віталія Буяльського.

5 жовтня воротар "гірників" Андрій Пятов і півзахисник донеччан Тарас Степаненко здали позитивний тест на коронавірус.