У МОЗ закликали зупинити продаж квитків на матч "Динамо" – "Ювентус"

Михайло Морозов Футбол 11:36, 20.10.2020

Міністерство охорони здоров'я України попросило київське "Динамо" призупинити продаж квитків на домашні матчі команди до стабілізації епідемічної ситуації в країні.

У Telegram-каналі Динамо Київ Inside опублікували фотографію листа, підписаного міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Відзначається, що тікети на поєдинок стартового туру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", який відбудеться у вівторок, 20 жовтня, купили 17 270 осіб.

Лист МОЗ з проханням зупинити продаж квитків на матч "Динамо" - "Шахтар" в Лізі чемпіонів
Telegram-канал Динамо Київ Inside
На матч "Динамо" - "Ювентус" продано 17 270 квитків
Telegram-канал Динамо Київ Inside

Нагадаємо, "Динамо" оголосило про те, що на стартову гру киян у групі, яка пройде на НСК "Олімпійський" в столиці України, пустять глядачів. У клубі також розповіли про особливі правила поведінки на стадіоні в умовах коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери дали прогноз на матч "Динамо" проти "Ювентуса" в першому турі ЛЧ. Крім того, стало відомо, де можна буде подивитися поєдинок у прямому ефірі.

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