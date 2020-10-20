У МОЗ закликали зупинити продаж квитків на матч "Динамо" – "Ювентус"

Міністерство охорони здоров'я України попросило київське "Динамо" призупинити продаж квитків на домашні матчі команди до стабілізації епідемічної ситуації в країні.

У Telegram-каналі Динамо Київ Inside опублікували фотографію листа, підписаного міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Відзначається, що тікети на поєдинок стартового туру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", який відбудеться у вівторок, 20 жовтня, купили 17 270 осіб.

Лист МОЗ з проханням зупинити продаж квитків на матч "Динамо" - "Шахтар" в Лізі чемпіонів Telegram-канал Динамо Київ Inside

На матч "Динамо" - "Ювентус" продано 17 270 квитків Telegram-канал Динамо Київ Inside

Нагадаємо, "Динамо" оголосило про те, що на стартову гру киян у групі, яка пройде на НСК "Олімпійський" в столиці України, пустять глядачів. У клубі також розповіли про особливі правила поведінки на стадіоні в умовах коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери дали прогноз на матч "Динамо" проти "Ювентуса" в першому турі ЛЧ. Крім того, стало відомо, де можна буде подивитися поєдинок у прямому ефірі.