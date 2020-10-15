У МОЗ ухвалили офіційне рішення щодо вболівальників на матчі "Динамо" – "Ювентус"

Михайло Морозов Футбол 13:25, 15.10.2020 Оновлено: 13:31, 15.10.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дозволив провести матч першого туру Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Ювентусом" у присутності вболівальників на НСК "Олімпійський" у Києві.

У Telegram-каналі Динамо Київ Inside з'явилася фотографія офіційного листа, підписаного Степановим. У ньому йдеться про те, що трибуни столичного стадіону на поєдинку, який відбудеться у вівторок, 20 жовтня, можна буде заповнити на 30% за умови дотримання всіх протиепідемічних правил і процедур.

Також наголошується, що рішення про присутність глядачів на домашніх матчах "Динамо" в Лізі чемпіонів проти "Барселони" (24.11.2020) і "Ференцвароша" (08.12.2020) буде ухвалено не раніше ніж за 15 днів до поєдинків.

Дозвіл МОЗ на допуск вболівальників під час матчу "Динамо" - "Ювентус"
Telegram-канал Динамо Київ Inside
МОЗ дозволив заповнити трибуни на 30%
Telegram-канал Динамо Київ Inside

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ювентус" пішов на самоізоляцію за шість днів до першого туру Ліги чемпіонів проти київського клубу. Раніше стало відомо про позитивний тест зірки туринської команди Кріштіану Роналду, який не зможе зіграти з "Динамо".

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