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29 вересня • оновлено в 15:55
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У Москву: Хацкевич знову може очолити "Динамо"

2.1т Читати матеріал російською

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Росії.

У Москву: Хацкевич знову може очолити "Динамо"

Як повідомляє "Динамомания" з посиланням на свої джерела, новим місце роботи білоруса може стати московське "Динамо", яке під керівництвом Дмитра Хохлова бореться за виживання в РФПЛ, маючи в своєму активі лише 10 очок і всього на одне очко випереджаючи команди, що йдуть в зоні стикових матчів.

Швидше за все, Хохлов керуватиме командою до зимової перерви, після чого його і може змінити Хацкевич.

Конкурентом Хацкевича в боротьбі за посаду наставника московського клубу називали відомого італійця Дженнаро Гаттузо, який, правда, сам спростував можливість свого призначення на цю посаду. Зараз є ймовірність, що Гаттузо очолить "Краснодар".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом з тренерським штабом був звільнений.

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Особа
Олександр Хацкевич
Тег
Динамо Москва
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