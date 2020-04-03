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3 квітня • оновлено в 13:49
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У Москві пограбували склад Російського футбольного союзу

1.8т
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Злодії обчистили склад Російського футбольного союзу (РФС) в Москві, вкравши екіпіровку на суму в 3,5 мільйона рублів.

"Ми звернулися до правоохоронних органів, ведеться розслідування. Було вкрадено в основному тренувальний одяг – підтрусники, футболки, сланці, шорти, одна сітка для м'ячів – загалом пара десятків позицій. Але проблем з екіпіровкою національних команд ми не бачимо, забезпечимо їх усім необхідним" , – цитує прес-службу РФС Telegram-канал "Мутко проти".

Російський футбольний союз

Російський футбольний союз

Sportbox

Відзначається, що зникнення майна було виявлене ще наприкінці березня, коли завідувачка складу прийшла на роботу і побачила, що він порожній. В результаті інвентаризації збиток РФС був оцінений у 3,5 мільйона рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше московські злодії вкрали килимки та гвинтівки у збірної Росії з біатлону, пробравшись у спеціальне сховище.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Росія Москва
Тег
збірна Росії з футболу
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