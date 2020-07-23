У Москві підірвали конструкції "Олімпійського". Відео

Максим Іншаков Футбол 21:25, 23.07.2020 Оновлено: 21:28, 23.07.2020

У Москві 23 липня проводять роботи по знесенню конструкцій спортивного комплексу "Олімпійський".

Процес вийшов настільки гучним і видовищним, що багато користувачів соцмереж вирішили розмістити відео з вибухами у себе в акаунтах.

"Олімпійський" підривають так потужно, що будинок трясе. Підняли пил ", – пише житель району, який спостерігав за знесенням з вікон.

Видання LifeShot опублікувало відео наслідків вибухів, зняте з дрона.

Спорткомплекс "Олімпійський" – один з найбільших багатофункціональних спортивно-концертних комплексів Росії.

На початку 2019 року його закрили на реконструкцію. Багатофункціональну арену для спортивних матчів і концертів планують залишити. Зовнішній вигляд будівлі буде збережений, але всередині прибирають деякі конструкції, побудують стилобат і переходи, щоб з'єднати три будівлі. Очікується, що реконструкція завершиться в 2022 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Атланті знесли один з найбільших стадіонів США "Georgia Dome", який брав Олімпійські ігри 1996 року. Арена, розрахована на 75000 глядачів, була зруйнована за допомогою вибухівки.

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