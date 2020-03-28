У Москві під час гри підстрелили юного футболіста

Юний футболіст отримав поранення в груди з пневматичного пістолета під час матчу на дитячому майданчику в Москві. Потерпіла дитина була госпіталізована.

"На Ташкентськiй вулиці під час гри в футбол з друзями десятирічний хлопчик отримав поранення в груди з пневматичного пістолета", - повідомляє прес-служба ГУ МВС по Москві, уточнивши, що зараз встановлюється, хтось вистрілив в дитини.

Як повідомляє OBOZREVATEL, відомий боєць змішаних єдиноборств (ММА) із Афганістану Ахмед Валі Хотакі перед московським турніром Fight Nights пережив напад невідомих.

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