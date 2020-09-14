У Мінспорту розповіли, як "Динамо" та "Шахтар" будуть ділити "Олімпійський"

Олександр Чеканов Футбол 22:22, 14.09.2020

Київське "Динамо" буде мати пріоритет у виборі дат проведення матчів на НСК "Олімпійський", який з нового сезону став домашнім й для донецького "Шахтаря".

Про це в інтерв'ю Tribuna.com розповів міністр Вадим Гутцайт. За його словами, переїзд "гірників" на головну арену країни – правильне і позитивне рішення.

"Пріоритет – спочатку погоджувати час і дату матчу "Динамо", а потім вже матчу "Шахтаря". Для нас це дуже добре. Це державний об'єкт, нам потрібно використовувати його на всі сто. Це добре. І кияни вболівають за свою команду, і так само вболівальники "Шахтаря", які залишили свій регіон, де, на жаль, війна, і проживають в Києві. Це нормально", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін назвав переїзд його команди на НСК "Олімпійський" виграшним для київського "Динамо".

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