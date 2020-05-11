У Мілевського вкрали гол у чемпіонаті Білорусі

Український нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський взяв активну участь у першому голі своєї команди в матчі восьмого туру чемпіонату Білорусі проти мінського "Динамо".

Вже на п'ятій хвилині зустрічі команда Мілевського відкрила рахунок після кутового. Гостям вдалося відбити першу загрозу, але вдала гра брестських футболістів на підборі дозволила їм знайти простір для навісу в штрафний майданчик. На подачу, виконану українцем Олександром Нойком, виходили Мілевський і захисник мінського клубу, який і випередив Артема, відправивши м'яч у власні ворота. Спочатку гол записали на рахунок ексфорварда київського "Динамо", але переглянули повтор і змінили рішення.

Артем Мілевський Sportarena

Господарі здобули мінімальну перемогу в динамівському дербі (2:1), зумівши піднятися на шосте місце в таблиці з відставанням в три очки від лідерів з БАТЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі четвертого туру білоруської першості проти "Іслочі" Мілевський приніс своїй команді домашню перемогу.

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