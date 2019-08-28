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У Миколаєві помер відомий радянський футболіст

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У середу, 28 серпня, на 73-му році життя після важкої хвороби помер колишній футболіст львівських "Карпат" Валерій Сиров.

Валерій Сиров (зліва)

Валерій Сиров (зліва)

У складі "Карпат" Сиров виступав із 1968 по 1973 і з 1975 по 1976 рік. Захисник сумарно провів за львівський клуб 219 матчів, виграв у його складі Кубок СРСР-1969.

Поховають Сирова в Миколаєві (Львівська область), де він останнім часом жив.

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