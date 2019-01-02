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У мережу злили новорічне фото "Донбас Арени"

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Жителі окупованого Донецька продовжують з ностальгією згадувати нормальне життя до війни. Напередодні одна з мешканок "республіки" похвалилася фотографією "Донбас Арени".

Дівчина розмістила новорічний знімок знаменитого стадіону в одній з соцмереж.

"Донбас Арена" величезна така, в дитинстві здавалася ще більше ", - підписала знімок автор.

Донбас Арена

Донбас Арена

Аліна Антюфеева

Варто відзначити, що російська соціальна мережа продовжує вважати місто українським.

Донбас Арена

Донбас Арена

Аліна Антюфеева

Донбас Арена

Донбас Арена

Аліна Антюфеева

Донбас Арена

Донбас Арена

Аліна Антюфеева

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"Донбас Арена" була відкрита влітку 2009 року. Вміщує 52 667 глядачів. До війни була домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар". З початком бойових дій арена практично не функціонує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донеччани впали у відчай через стан стадіону. Жителі Донецька засмучені тим, що стан "Донбас Арени" з кожним днем стає все сумніше.

Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Донбас Арена
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