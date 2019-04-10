У мережі згадали, як Зеленський з казусом зіграв проти "Динамо" - фотофакт

Напередодні другого туру виборів президента України в мережі згадали спортивні моменти кар'єри Володимира Зеленського.

Блогери розкопали матч 2016 року, коли на день Києва на стадіоні імені Валерія Лобановського "Легенди "Динамо" зіграли з "Друзями "Динамо".

"Друзi "Динамо" - "Легенди "Динамо" delo.ua

Склад команди "Легенд": Чанов, Бессонов, Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Михайличенко, Яковенко, Яремчук, Заваров, Євтушенко, Буряк, Литовченко, Горілий, Процюк, Шматоваленко.

Склад "Друзів": Ігор Жданов, Володимир Зеленський, Міка Фаталов, Юрій Корявченков (Юзик), Петро Мага, Дмитро Гордон, Савік Шустер, Валентин Щербачов, Віктор Павлик.

"Друзi "Динамо" - "Легенди "Динамо" delo.ua

"Друзi "Динамо" - "Легенди "Динамо" delo.ua

"Друзi "Динамо" - "Легенди "Динамо" delo.ua

"Друзi "Динамо" - "Легенди "Динамо" delo.ua

Зустріч завершилася з рахунком 4:2 на користь "Легенд "Динамо", а Володимир Зеленський потрапив в невеликий казус. Незважаючи на те, що перший гол забив його колега по "Кварталу" Міка Фаталов, на табло стадіону цей м'яч записали саме на нинішнього кандидата в президенти.

"Друзi "Динамо" - "Легенди "Динамо" delo.ua

"Друзi "Динамо" - "Легенди "Динамо" delo.ua

WADA vs VADA: прояснилося ключове питання аналізів Порошенка та Зеленського

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенко і Володимира Зеленського пройти незалежне тестування в Добровільної антидопінгової асоціації (VADA).

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