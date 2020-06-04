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4 червня • оновлено в 13:23
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У мережі згадали, як Сьомін підтримав анексію Криму

3.1т
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Facebook-спільнота "Druzi Dynamo" згадала, як у 2014 році росіянин Юрій Сьомін, який за повідомленнями ЗМІ претендує на пост тренера київського "Динамо", підтримав анексію Криму.

"Я не знаю, чи є в Криму російська армія, але я знаю, що там є російські люди і не всі вони згодні з Києвом. Вважаю, наш президент чинить правильно, коли говорить, що росіян потрібно поважати і захищати. Адже США теж захищає своїх людей в інших країнах", – сказав тоді Сьомін в коментарі OBOZREVATEL.

Юрій Сьомін

Юрій Сьомін

Football24.ru

Раніше ЗМІ повідомили про те, що російський тренер може втретє очолити команду зі столиці України після того, як московський "Локомотив" відмовився продовжувати з ним контракт.

Нагадаємо, що росіянин працював з київським клубом у 2007-2009 і 2010-2012 роках, зумівши виграти з "Динамо" українську Прем'єр-лігу в сезоні 2008/09 і вийти в півфінал Кубка УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сьомін назвав помилкою рішення піти з київської команди в 2009 році.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Анексія Криму
Особа
Юрій Сьомін
Теги
ФК Локомотив Москва ФК Динамо Київ
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