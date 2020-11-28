У мережі згадали дику бійку Марадони в матчі за "Барселону"

Після смерті легендарного футболіста Дієго Марадони в мережі згадали його дику витівку під час виступу в "Барселоні".

5 травня 1984 року у фіналі Кубку Іспанії проти "Атлетика" після поразки 0:1 Марадона збирався йти з поля, коли до нього з лави запасних підбіг Мігель Сола і штовхнув його. Розлючений Дієго, якого весь матч за потурання арбітра били по ногах, коліном у голову нокаутував кривдника.

Після цього на очах у короля Іспанії Хуана Карлоса, 100 000 глядачів на трибунах і дев'ятимільйонної телевізійної аудиторії гравці "Атлетика" і "Барселони" зав'язали жорстку бійку, поки фанати не почали виламувати крісла і кидати їх у натовп.

Матч увійшов в історію як "Битва при Бернабеу", і донинi вважається однією з найчорніших сторінок іспанського футболу.

Внаслiдок побоїща приблизно шістдесят осіб (переважно вболівальники і стюарди) отримали пошкодження, а керівництво "Барселони" вирішило продати Марадону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинська прокуратура почала розслідування смерті легендарного футболіста Дієго Марадони на предмет недбальства персоналу, який за ним доглядав.