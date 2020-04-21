21 квітня 2009 року ексфутболіст збірної Росії Андрій Аршавін, який виступав у той час за "Арсенал", зробив покер у виїзному матчі проти "Ліверпуля".

На офіційній сторінці лондонського клубу в Twitter з'явилося відео з чотирма забитими м'ячами росіянина. Аршавін відкрив рахунок в першому таймі, що дозволило його команді піти на перерву з мінімальною перевагою. У другій половині він двічі виводив "Арсенал" вперед, але це не допомогло його команді втримати перемогу. Четвертий свій гол Аршавін забив на 90-й хвилині, але вже в доданий арбітром час "Ліверпулю" вдалося зрівняти рахунок – 4:4.

Андрій Аршавін Спорт-Експрес

Росіянин перебрався в Лондон у зимове трансферне вікно 2009 року, а поєдинок на стадіоні "Енфілд" став найкращим в його англійській кар'єрі. Кольори "Арсеналу" він захищав до 2013 року, хоч і перестав регулярно виходити в стартовому складі ще в 2011-му.

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