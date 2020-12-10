У мережі згадали маловідомий інший гол століття Марадони, показавши унікальне відео

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона є автором найкращого голу в історії чемпіонатів світу, який він забив на ЧС -1986

За шість років до легендарного слалому Марадона влаштував репетицію свого шедевра. У товариському матчі в Колубіі Дієго постійно били по ногах суперники, а суддя демонстративно ігнорував порушення. Розлючений нападник ефектно помстився опонентам.

Виступаючи за "Архентінос Хуніорс" Марадона у грі з колумбійським "Депортіво Перейра" при рахунку 3:2 створив неймовірний гол.

Якість відео, яке збереглося з тієї гри, не дозволяє повномасштабно оцінити всю геніальність атаки Марадони, тому цей м'яч залишився маловідомим.

Дієго підхопив круглого в центрі поля і на шляху до воріт обіграв чотирьох захисників і голкіпера. У заключному моменті атаки аргентинець на замаху відіграв Роберто Васко, пробивши в ближній кут.

Після смерті Марадони в мережі згадали цей незаслужено забутий фантастичний гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Аргентині на честь Марадони з'явиться нова банкнота.