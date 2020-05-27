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27 травня • оновлено в 16:13
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У мережі згадали історичне відео з легендарним Рональдіньо

2.4т
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14 лютого 2005 року був зареєстрований домен YouTube.com, а 23 квітня на платформі вийшло перше відео.

Минуло менше року, перш ніж один з роликів, опублікованих на сайті, набрав мільйон переглядів – це сталося на початку листопада. Цим відео стала реклама Nike, головну роль в якій зіграв легендарний бразилець Рональдіньо. У ній він одягає бутси американської компанії, долає близько 20 метрів, набиваючи м'яч на ходу, а потім чотири рази поспіль влучає в поперечину.

Рональдіньо

Рональдіньо

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Цей ролик викликав великі суперечки серед глядачів, багато з яких не повірили в його правдоподібність і назвали фейком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Рональдіньо був затриманий в Парагваї через використання підроблених документів. Пізніше з'явилися несподівані подробиці його арешту.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Рональдіньо
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