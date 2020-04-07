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7 квітня • оновлено в 16:28
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У мережі згадали гол "Шахтаря" у ворота "Говерли" в сезоні 2014/15

1.2т
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Відомий Instagram-канал "433", який спеціалізується на футболі, згадав комбінацію бразильців "Шахтаря" в матчі української Прем'єр-ліги сезону 2014/15 проти "Говерли".

"Коли Дуглас Коста і Фред разом грали в "Шахтарі"", – підписаний ролик, який переглянули вже 1,7 мільйона осіб.

Дуглас Коста і Фред

Дуглас Коста і Фред

Футбол 24

Результативна атака відбулася на 94-й хвилині поєдинку і дозволила "гірникам" встановити остаточний рахунок – 4:1. У тому сезоні чемпіоном України стало київське "Динамо", зумівши випередити свої одвічних суперників на 10 очок. Третє місце, на два пункти відставши від "Шахтаря", тоді зайняв "Дніпро".

Відзначимо, що Дуглас Коста покинув команду влітку 2015 року, перейшовши в мюнхенську "Баварію", а Фред виступав за донецький клуб до літа 2018-го, поки не був проданий у "Манчестер Юнайтед".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цей день 21 рік тому київське "Динамо" провело один з найкращих матчів у своїй історії, зустрівшись в півфіналі Ліги чемпіонів з "Баварією".

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Дуглас Коста Фред
Теги
ФК Шахтар ФК Говерла
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