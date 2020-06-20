У мережі розкритикували перемогу "Сочі" над "Ростовом", назвавши ситуацію ганьбою

Максим Богданов Футбол 13:04, 20.06.2020 Оновлено: 13:15, 20.06.2020

Розгромна перемога футбольного клубу "Сочі", над виступаючим молодіжним складом ФК "Ростовом", викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Матч 23-го туру чемпіонату Росії в Прем'єр-лізі завершився з рахунком 10:1.

Фанати одноголосно назвали таку ситуацію ганьбою для "Сочі" і всієї російської першості.

"Це сама ганебна перемога в історії РПЛ", "Вони ще й святкували ці голи, клоуни", "Навіть розглядаючи ситуацію з боку турнірних завдань – ну забийте ви 3-4 м'ячі, та й сидите відпочивайте. Навіщо 10? Цю команду зневажає вся країна", – пишуть користувачі.

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Відомий оглядач "Нової газети" Володимир Мозговий приєднався до думки інтернету.

"Рестарт на олімпійському стадіоні "Фішт" увійде в історію російського футболу як вульгарне і ганебне явище у виконанні людей, яким невідомі не те що принципи фейр-плей, а взагалі елементарні уявлення про мораль. Бити маленьких – доля персонажів, яких краще тримати від дітей подалі", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ця перемога стала найбільшою в історії чемпіонату Росії в РПЛ.

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