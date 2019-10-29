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29 жовтня • оновлено в 22:00
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У мережі показали, як зараз виглядає зсередини окупована "Донбас Арена" - відеофакт

1.1т Читати матеріал російською

Чаша окупованої "Донбас Арени" знаходиться в терпимому стані. Короткий ролик зсередини знаменитого стадіону Донецька з'явився в соціальних мережах.

На відео видно, що газон не в ідеальному стані, але зелені кольори в ньому переважають над сірими.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня виповнилося 10 років з дня відкриття "Донбас Арени". ФК "Шахтар" опублікував зворушливий пост в Instagram, присвячений ювілею стадіону з фотографіями "Донбас Арени" довоєнного періоду.

У травні житель окупованого міста зняв відеоблог про стан знаменитого спорткомплексу після 5 років війни з Росією.

Відзначимо, що в лютому на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

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Місце
Україна Донецьк
Тег
Донбас Арена
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