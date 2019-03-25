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У мережі показали, як виглядає "Донбас Арена" навесні - відеофакт

2.2тЧитати матеріал російською

У соцмережах з'явився свіжий знімок знаменитого українського стадіону "Донбас Арена". Спортивна споруда в окупованому Донецьку була сфотографована в двадцятих числах березня 2019 року.

Також користувачі поділилися і коротким відео, на якому зображена легендарна арена.

Донбас Арена

Донбас Арена

соц мережі

Новини
"Шкода, дуже шкода": свіже фото "Донбас Арени" викликало сумні коментарі в мережі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Донецьку на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

"Донбас Арену" відкрили влітку 2009 року. Вміщує 52 667 глядачів. До війни була домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар". З початком бойових дій практично не функціонує.

Донеччани впали у відчай через те, як виглядає стадіон. Жителі Донецька засмучені тим, що стан "Донбас Арени" з кожним днем стає все сумніше.

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Донбас Арена
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Еше бы показали как выглядит донецкая насосная станция и pазбомбленные Укpаиной школы и больницы.Донецка.....Вообще бы этим фотогpафам цены б не было...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Цимельман Филя, Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой...а пока Донецк накрылся внешним половым органом дедушки пуйла и пока там не было кацапских ихтамнетов, все было тип-топ и с насосной станцией и с больницами Донецка, а школы взрывали исключительно в расее...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а народу-тьма, зато биндер нигде не видно...руцкий мирок пришел, епта!
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