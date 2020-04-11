У мережі показали перший гол Роналду в Лізі чемпіонів: ефектне відео

Максим Богданов Футбол 15:43, 11.04.2020

13 років тому 10 квітня Кріштіану Роналду забив свій перший гол в Лізі чемпіонів.

Португалець вийшов в стартовому складі матчу-відповіді 1/4 фіналу проти римської "Роми" і зробив дубль.

Після передач Райна Гіггза тоді ще 22-річний "зелений" Кріштіану відкрив рахунок своїм забитим м'ячам у найпрестижнішому клубному футбольному турнірі Європи. Зустріч завершилася з рахунком 7:1.

Зараз на рахунку Роналду вже 128 забитих м'ячів в ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через 10 років, в квітні 2017-го Роналду, відкривши рахунок в матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії з "Валенсією", став найкращим бомбардиром в історії топ-6 європейських ліг (Іспанія, Англія, Німеччина, Італія, Франція , Португалія).

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