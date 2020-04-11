Головна Новини
11 квітня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У мережі показали перший гол Роналду в Лізі чемпіонів: ефектне відео

3.1т
Читати матеріал російською

13 років тому 10 квітня Кріштіану Роналду забив свій перший гол в Лізі чемпіонів.

Португалець вийшов в стартовому складі матчу-відповіді 1/4 фіналу проти римської "Роми" і зробив дубль.

Після передач Райна Гіггза тоді ще 22-річний "зелений" Кріштіану відкрив рахунок своїм забитим м'ячам у найпрестижнішому клубному футбольному турнірі Європи. Зустріч завершилася з рахунком 7:1.

Зараз на рахунку Роналду вже 128 забитих м'ячів в ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через 10 років, в квітні 2017-го Роналду, відкривши рахунок в матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії з "Валенсією", став найкращим бомбардиром в історії топ-6 європейських ліг (Іспанія, Англія, Німеччина, Італія, Франція , Португалія).

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.50 Сделать ставку
FURIA
VS
Evil Genuises
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Endpoint
VS
North
Победа North c форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Heretics
VS
NaVi Junior
Победа Heretics с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Победа Nemiga
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
SKADE
VS
Sprout
Победа SKADE с форой в +2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
BIG
VS
Virtus.pro
Победа BIG с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку