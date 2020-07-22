У мережі показали нову форму "Шахтаря"

У мережу злили нову домашню форму донецького "Шахтаря", в якій команда нібито виступатиме в сезоні 2020/21.

Як повідомляє Telegram-канал "Таємниці футболу", "гірники" підписали угоду з компанією Puma. Існував також варіант співпраці з іспанським брендом Kelme.

Домашня форма "Шахтаря" на сезон 2020/21 Telegram-канал "Таємниці футболу"

За даними джерела, "Шахтар" і Nike не продовжили багаторічну співпрацю, яка розпочалася в 2008 році. До цього донецький клуб виступав в екіпіровці від компанії Adidas.

Нагадаємо, що в сезоні 2019/20 "гірники" вчетверте поспіль завоювали титул чемпіона України, відірвавшись від другого місця, яке зайняло київське "Динамо", на рекордні 23 очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в нинішньому сезоні "Шахтар" ще має зіграти як мінімум один матч у Лізі Європи проти "Вольфсбурга" (перша зустріч закінчилася перемогою нашої команди з рахунком 2:1). Раніше УЄФА назвав дату і місце поєдинку 1/8 фіналу.

Також стали відомі можливі суперники "гірників" по "фіналу восьми" ЛЄ.