У мережі показали, на що перетворився стадіон "матчу смерті" в Києві

Стадіон "Старт" на вулиці Шолуденка в Києві, на якому під час Великої Вітчизняної війни був зіграний знаменитий футбольний "матч смерті", знаходиться в жалюгідному стані.

Поєдинок між місцевою командою та німецькими окупантами пройшов влітку 1942 року. Арена тоді називалася "Зеніт" і розміщувалася по вул. Керосиннiй, 24.

Через деякий час після цієї гри ряд футболістів-киян опинилися в концентраційних таборах, а деякі були розстріляні.

Велика частина гравців в минулому виступала за клуб "Динамо" (Київ), хоча деякі футболісти були з київського "Локомотива" і одеського "Спартака".

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Стадіон "Старт" tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як зараз виглядає зсередини окупована "Донбас Арена". На відео видно, що газон не в ідеальному стані, але зелені кольори в ньому переважають над сірими.

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