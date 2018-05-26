У мережі показали, на що перетворили фанати парк Шевченка

Вболівальники "Ліверпуля" залишили після себе в парку Шевченка величезні гори сміття. Місце, де фанати набиралися сил після походу на стадіон, більш схожий на звалище, ніж на зелену зону.

"Парк Шевченка в епцентре урагану "Ліверпуль", - підписала відповідне відео журналіст OBOZREVATEL Катерина Дубовська.

Також фотографії з горами сміття в парку опублікували в Telegram "Київ Оперативний".

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів . Початок о 21:45.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін назвав головну проблему фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Крім того, вболівальники "Ліверпуля" розповіли, чим їх здивував Київ.