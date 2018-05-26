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У мережі показали, на що перетворили фанати парк Шевченка

85.1тЧитати новину російською

Вболівальники "Ліверпуля" залишили після себе в парку Шевченка величезні гори сміття. Місце, де фанати набиралися сил після походу на стадіон, більш схожий на звалище, ніж на зелену зону.

"Парк Шевченка в епцентре урагану "Ліверпуль", - підписала відповідне відео журналіст OBOZREVATEL Катерина Дубовська.

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Також фотографії з горами сміття в парку опублікували в Telegram "Київ Оперативний".

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів . Початок о 21:45.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін назвав головну проблему фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Крім того, вболівальники "Ліверпуля" розповіли, чим їх здивував Київ.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ФК Ліверпуль
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Ганин Александр
Ганин Александр
Как интересно читать комментарии,"всё хорошо мы всё приберем"не одного слова оскорбления в сторону англов,зато россиянин в Турции там пьяный прыгнул в бассейн это уже нонсенс и с оскорблением русского народа.Тьфу,рабы и лицемеры!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Йевропейцы, мля... А нагадили хуже последних ватников))) А, можэ нэ трэба нам того йевросоюзу и цых йевросвиней?
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