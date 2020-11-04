У мене дві домівки: Київ і Росія, – футболіст збірної РФ

Максим Іншаков Футбол 18:52, 4.11.2020 Оновлено: 18:58, 4.11.2020

Вихованець київського "Динамо" Данило Лісовий, якого вперше викликали до збірної Росії, заявив, що однаковий трепетно ставиться і до РФ і до України.

22-річний москвич, який виступав свого часу за молодіжний склад київського "Динамо" (2011-2015) і збірну України U-17 (2014/2015), дуже тепло відгукнувся про нашу країну, при цьому над зміною громадянства довго не думав.

"Коли брав громадянство, мені сказали, що дороги назад вже немає. В результаті оформив російський паспорт. Навряд чи хтось може сказати, що я вчинив негарно. У мене тато росіянин, російський паспорт з народження. Я себе вважаю швидше росіянином. При це з великою теплотою ставлюся до України – і не бачу тут жодних протиріч. Мені добре і там, і тут, у мене дві домівки: Київ і Росія", – цитує Лісового sports.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прізвище Лісового з'явилася в розширеному ростері російської команди на товариську гру проти Молдови (12 листопада) і поєдинки Ліги націй проти Туреччини (15 листопада) і Сербії (18 листопада).

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