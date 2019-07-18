Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У Мексиці вбили футболіста з команди Марадони

1.9т Читати матеріал російською

Гравець молодіжної команди "Дорадос де Сіналоа" Мирша Франсіско Еррера Гастелум був убитий незабаром після того, як він покинув тренування.

Як стало відомо виданню Infobae, в ресторані на 20-річного футболіста напали четверо людей і під час бійки гравець отримав ножове поранення. Коли за викликом приїхали поліцейські, молодого хлопця вже відвезли в клініку, де не приходячи до тями він помер.

Мирша Франсіско Еррера Гастелум грав на позиції лівого захисника і провів в системі "Дорадос" п'ять років.

Новини
Стали відомі подробиці смерті боксера після чемпіонського бою в Шотландії

У 2018-2019 роках головну команду "Дорадос" очолював знаменитий аргентинець Дієго Марадона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лілія Новикова, яку називають "найсексуальнішим гравцем в покер" в Росії, була знайдена мертвою в своїй квартирі на Кутузовському проспекті в Москві.

За попередніми даними Новикова заряджала свій телефон або інший гаджет, приймаючи водні процедури, і її вбив електричний струм.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel