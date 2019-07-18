У Мексиці вбили футболіста з команди Марадони

Гравець молодіжної команди "Дорадос де Сіналоа" Мирша Франсіско Еррера Гастелум був убитий незабаром після того, як він покинув тренування.

Як стало відомо виданню Infobae, в ресторані на 20-річного футболіста напали четверо людей і під час бійки гравець отримав ножове поранення. Коли за викликом приїхали поліцейські, молодого хлопця вже відвезли в клініку, де не приходячи до тями він помер.

Lamentamos el fallecimiento de Mirsha Francisco Herrera Gastelum, futbolista de la #LigaPremier con @Dorados.



Nuestras condolencias para sus familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/PZz93jBhA5 - Liga Premier FMF (@LigaPremier_FMF) 16 липня 2019 р.

Мирша Франсіско Еррера Гастелум грав на позиції лівого захисника і провів в системі "Дорадос" п'ять років.

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У 2018-2019 роках головну команду "Дорадос" очолював знаменитий аргентинець Дієго Марадона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лілія Новикова, яку називають "найсексуальнішим гравцем в покер" в Росії, була знайдена мертвою в своїй квартирі на Кутузовському проспекті в Москві.

За попередніми даними Новикова заряджала свій телефон або інший гаджет, приймаючи водні процедури, і її вбив електричний струм.

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