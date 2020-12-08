У Мексиці під час матчу розстріляли футболістів

Чотири футболісти загинули, ще трьох поранили під час стрілянини, що відбулася в районі Уріангато штату Гуанахуато в центральній частині Мексики.

Постраждалі грали в аматорському матчі, коли почалася стрілянина. Деяким гравцям вдалося сховатися на сусідньому кладовищі, яке прилягало до стадіону, повідомляє El Universal.

Прибулі на місце служби безпеки виявили трьох чоловіків убитими і ще щонайменше чотирьох із вогнепальними пораненнями. По дорозі в лікарню один із них помер

За свідченнями очевидців, на футболістів напали члени організованої банди. Крім того, повідомлялося про кілька вибухів, які передували стрілянинi.

Зазначимо, що штат Гуанахуато розташований у Мексиці на першому місці за кількістю умисних убивств. За інформацією Мінбезпеки країни, із січня по серпень 2020-го в Гуанахуато вбили понад 3 000 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центральному мексиканському штаті Сан-Луїс-Потосі 5 жовтня знайшли 12 людських тіл у двох покинутих автомобільних фургонах.