У матчі з двома вилученнями визначився останній чвертьфіналіст КУ з футболу

"Зоря" здобула мінімальну перемогу над "Десною" (1:0) в 1/8 фіналу Кубку України й останньою вийшла в чвертьфінал турніру.

Єдиний гол у поєдинку було забито вже на 16-й хвилині. Нападник луганців Олександр Гладкий зіграв на досвіді, підставившись під суперника, та заробив пенальті, яке впевнено реалізував Владлен Юрченко. Після цього підопічні Віктора Скрипника не зменшили обертів і далі контролювали хід зустрічі в першому таймі.

На початку другої половини матчу "Зоря" залишилася в меншості після вилучення все того ж Юрченка за високо підняту ногу в єдиноборстві. Незважаючи на це, "Десні" не вдалося пробити Микиту Шевченка, а найнебезпечніший момент для цього втратив нападник чернігівського клубу Пилип Будківський, який не зумів переграти голкіпера з лінії воротарського майданчика.

На останніх хвилинах склади команд зрівнялися після другого вилучення в поєдинку. Його заробив Олексій Гуцуляк.

Крім "Зорі", у чвертьфінал Кубку України вийшли "Олександрія", "Верес", "Колос", "Агробізнес", "Дніпро-1", "Динамо" і "Шахтар". Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться в п'ятницю, 18 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фіналіст торішнього розіграшу КУ полтавська "Ворскла" сенсаційно вилетіла зі змагання, програвши команді з Першої ліги.