У матчі з "Динамо" Кріштіану Роналду забив 750-й гол у кар'єрі

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився своїм 750-м голом у професійній кар'єрі, забивши другий м'яч своєї команди в поєдинку Ліги чемпіонів проти "Динамо".

Як повідомляється у Twitter OptaPaolo, гол португальця у ворота Георгія Бущана в другій половині матчу став для нього 75-м у складі туринського клубу. Найбільшою мірою бомбардирський талант Роналду виявився в мадридському "Реалі", за який Кріштіану забив 450 м'ячів.

Ще 5 разів португалець відзначився за лісабонський "Спортинг", 118 – за "Манчестер Юнайтед" і 102 – за національну збірну своєї країни.

Зазначимо, що одні джерела називають найкращим бомбардиром в історії футболу "Короля футболу" Пеле (767 голів), а інші – чеха Йозефа Біцана (805 голів). Також у списку лідерів фігурує Ромаріо, який, за одними даними, відзначився 734 рази, а за іншими – 772.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард "Челсі" Олів'є Жиру зробив покер у матчі із "Севільєю" в Лізі чемпіонів і встановив рекорд турніру.