Півзахисник БАТЕ Станіслав Драгун відзначився шикарним ударом в гостьовому матчі 4-го туру чемпіонату Білорусі з футболу у Вищій лізі проти "Мінська" (0:3).

На 26-й хвилині борісовчанi на лівому фланзі організували розкішну комбінацію. Пішла подача через всю штрафну, яку божевільним пострілом з літа і замкнув 31-річний хавбек. На думку коментаторів цей м'яч є претендентом на звання голу туру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався в матчі 4-го туру чемпіонату Білорусі з футболу у Вищій лізі між "Слуцькому" і "Вітебськом" (1:1).

На останніх секундах гри форвард господарів Артем Сердюк не наздогнав дальню передачу і вирішив зігнати злість на рекламному щиті.