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12 квітня • оновлено в 21:12
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У матчі Мінськ - БАТЕ забитий божевільний гол зльоту

2.7т
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Півзахисник БАТЕ Станіслав Драгун відзначився шикарним ударом в гостьовому матчі 4-го туру чемпіонату Білорусі з футболу у Вищій лізі проти "Мінська" (0:3).

На 26-й хвилині борісовчанi на лівому фланзі організували розкішну комбінацію. Пішла подача через всю штрафну, яку божевільним пострілом з літа і замкнув 31-річний хавбек. На думку коментаторів цей м'яч є претендентом на звання голу туру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався в матчі 4-го туру чемпіонату Білорусі з футболу у Вищій лізі між "Слуцькому" і "Вітебськом" (1:1).

На останніх секундах гри форвард господарів Артем Сердюк не наздогнав дальню передачу і вирішив зігнати злість на рекламному щиті.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Білорусі
Місце
Білорусь
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