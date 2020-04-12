Півзахисник БАТЕ Станіслав Драгун відзначився шикарним ударом в гостьовому матчі 4-го туру чемпіонату Білорусі з футболу у Вищій лізі проти "Мінська" (0:3).
На 26-й хвилині борісовчанi на лівому фланзі організували розкішну комбінацію. Пішла подача через всю штрафну, яку божевільним пострілом з літа і замкнув 31-річний хавбек. На думку коментаторів цей м'яч є претендентом на звання голу туру.
April 12, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався в матчі 4-го туру чемпіонату Білорусі з футболу у Вищій лізі між "Слуцькому" і "Вітебськом" (1:1).
На останніх секундах гри форвард господарів Артем Сердюк не наздогнав дальню передачу і вирішив зігнати злість на рекламному щиті.
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