У матчі Ліги Європи команди влаштували перестрілку, забивши 12 голів

У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між сербською "Бачкою Топола" і румунським ФКСБ (колишній "Стяуа") команди влаштували гольову феєрію, відзначившись 12 разів.

Перший тайм закінчився з мінімальною перевагою господарів, які вели 2:1, але залишилися в меншості після вилучення одного з футболістів. Уже в доданий час до другої половини ФКСБ вийшов вперед, зробивши рахунок 4:3, але настала 94-та хвилина, і "Бачка Топола" перевела матч у додатковий час.

У кінцівці першої 15-хвилинки сербський клуб залишився удев'ятьох, але це не завадило йому двічі відігратися після голів румунської команди і дотягнути до серії пенальті. У так званій футбольній лотереї фортуна була на боці ФКСБ, який реалізував всі одинадцятиметрові удари, а "Бачка Топола" допустила один промах. Фінальний рахунок матчу – 4:4 в основний час, 6:6 після екстратайму і 4:5 по пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому матчі плей-оф Ліги Європи український "Колос" з села Ковалівка Київської області сенсаційно обіграв грецький "Аріс" і вийшов у наступний раунд кваліфікації.