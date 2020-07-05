У матчі "Динамо" – "Шахтар" на поле з дрона скинули іграшкових сов
10 листопада 2019 року на останніх хвилинах матчу "Шахтар" - "Динамо" ультрас киян стали скандувати расистські речівки і "ухати" на адресу Тайсона
Бразилець у відповідь показав середній палець і був вилучений
Пізніше фани "Динамо" заявили, що під час гри вони імітували не звуки мавп, а ухання сов
На першій хвилині матчу "Динамо" – "Шахтар" невідомі за допомогою дрона скинули на поле плюшевих сов.
Головному арбітру зустрічі Віталію Романову довелося призупинити гру, щоб прибрати з поля іграшки, які раптово з'явилися в штрафному майданчику "Шахтаря". Голкіпер Анатолій Трубін і захисник Вітао за кілька секунд викинули плюшевих звірів за ворота.
У матчі "Динамо" - "Шахтар" на поле з дрона скинули іграшкових сов Telegram-канал "Український ногомяч"
У матчі "Динамо" - "Шахтар" на поле з дрона скинули іграшкових сов Telegram-канал "Український ногомяч"
У матчі "Динамо" - "Шахтар" на поле з дрона скинули іграшкових сов Telegram-канал "Український ногомяч"
Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна зустріч 29-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі "Динамо" - "Шахтар" завершилася з рахунком 2:3.
Один з голів забив Євген Коноплянка, відзначившись у воротах "біло-синіх" вперше за 10 років.
Пізніше головний тренер киян Олексій Михайличенко назвав причини поразки від "гірників".