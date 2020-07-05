На першій хвилині матчу "Динамо" – "Шахтар" невідомі за допомогою дрона скинули на поле плюшевих сов.

Головному арбітру зустрічі Віталію Романову довелося призупинити гру, щоб прибрати з поля іграшки, які раптово з'явилися в штрафному майданчику "Шахтаря". Голкіпер Анатолій Трубін і захисник Вітао за кілька секунд викинули плюшевих звірів за ворота.

У матчі "Динамо" - "Шахтар" на поле з дрона скинули іграшкових сов Telegram-канал "Український ногомяч"

У матчі "Динамо" - "Шахтар" на поле з дрона скинули іграшкових сов Telegram-канал "Український ногомяч"

У матчі "Динамо" - "Шахтар" на поле з дрона скинули іграшкових сов Telegram-канал "Український ногомяч"

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна зустріч 29-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі "Динамо" - "Шахтар" завершилася з рахунком 2:3.

Один з голів забив Євген Коноплянка, відзначившись у воротах "біло-синіх" вперше за 10 років.

Пізніше головний тренер киян Олексій Михайличенко назвав причини поразки від "гірників".