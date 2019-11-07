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7 листопада • оновлено в 21:29
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Із битим склом і спецназом: у Львові ультрас влаштували нову бійку. Фото і відео

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У четвер, 7 листопада, у Львові вдруге за дві доби побилися фанати футбольних команд із різних країн.

Про це повідомляє в Facebook львівський депутат Ігор Зінкевич (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, величезна кількість людей влаштували бійку близько 18:00 на центральній площі Ринок. Після сутички станом на 18:30 вони просто перегукувалися.

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У Львові ультрас влаштували бійку

У Львові ультрас влаштували бійку

Facebook Ігоря Зінкевича

У Львові ультрас влаштували бійку

У Львові ультрас влаштували бійку

Facebook Ігоря Зінкевича

На місце НП прибула поліція і спецбатальйон "ТОР", які оточили ланцюгом площу. Під ногами у фанатів помітили багато розбитого скла.

У Львові ультрас влаштували бійку

У Львові ультрас влаштували бійку

Facebook Ігоря Зінкевича

У Львові ультрас влаштували бійку

У Львові ультрас влаштували бійку

Facebook Ігоря Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 листопада в центрі Львова сотні ультрас з України, Франції, Хорватії та Німеччини влаштували масове побоїще. Постраждали двоє поліцейських. Затримано було 12 осіб.

Пізніше один з українських ультрас розповів, що бійку в центрі Львова першими затіяли футбольні фанати французького клубу "Сент-Етьєна".

Правоохоронці вже відкрили два кримінальних провадження за фактом масової бійки фанатів.

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Місце
Україна Львів
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А что будет зимой в этом гадюшнике,свят ,свят,
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Надеюсь чубаторотым показали их место под шконкой
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