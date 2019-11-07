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7 листопада • оновлено в 10:55
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У Львові сотні ультрас влаштували масове побоїще: є постраждалі. Фото і відео

7.4т Читати матеріал російською

Увечері, 6 листопада, у Львові близько сотні футбольних фанатів з України, Франції, Хорватії та Німеччини влаштували бійку в центрі міста.

Як передає пресслужба Нацполіції Львівської області, повідомлення про бійку надійшло близько 23:15.

Прибувши на місце події, поліцейські зупинили масове побоїще. В результаті були затримані 12 осіб, з яких четверо жителі Львова віком від 20 до 22 років, решта – іноземці.

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Ультрас влаштували масову бійку з поліцією на фіналі КУ з футболу

Під час інциденту постраждало двоє поліцейських і пошкоджені два службових авто.

"Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особистості учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації", – зазначили у поліції.

Спільнота "Ультрас" у Facebook пише, що в бійці взяли участь близько 100 членів фантів львівських "Карпат" і понад 100 членів ультрасів французького "Сент-Етьєна" і хорватського "Хайдука".

"Спочатку були пляшки і каміння, при зіткненні вся перша лінія була з палицями в руках. Кілька зіткнень. Постійно під пресингом поліції... Багато народу затримали", – йдеться у повідомленні.

Бійка ультрас у Львові

Бійка ультрас у Львові

НПУ

Видання "Zaxid.net" пише, що на місце бійки направили екіпажі патрульної поліції, бійців спецпідрозділу ТОР (тактико-оперативне реагування), управління поліції охорони та слідчо-оперативна група.

Попередньо відомо, що потерпілі правоохоронці є працівниками патрульної поліції. Також футбольні фанати пошкодили два авто поліції: в одному розбили заднє скло, в іншому – фару і пом'яли корпус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" влаштували бійку після фінального свистка центрального матчу 3-го туру на НСК "Олімпійський".

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Україна Львів
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Serov Oleg
Serov Oleg
отлично....европа должна убеждаться все больше и больше,что из себя представляет этот зверинец...
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
І треба так ганьбити власне місто? Невже так руки чешуться?! Хлопці мізки включіть. Москалі не натішаться вами.
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