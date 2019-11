У Львові сотні ультрас влаштували масове побоїще: є постраждалі. Фото і відео

Увечері, 6 листопада, у Львові близько сотні футбольних фанатів з України, Франції, Хорватії та Німеччини влаштували бійку в центрі міста.

Як передає пресслужба Нацполіції Львівської області, повідомлення про бійку надійшло близько 23:15.

Прибувши на місце події, поліцейські зупинили масове побоїще. В результаті були затримані 12 осіб, з яких четверо жителі Львова віком від 20 до 22 років, решта – іноземці.

Під час інциденту постраждало двоє поліцейських і пошкоджені два службових авто.

"Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особистості учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації", – зазначили у поліції.

Спільнота "Ультрас" у Facebook пише, що в бійці взяли участь близько 100 членів фантів львівських "Карпат" і понад 100 членів ультрасів французького "Сент-Етьєна" і хорватського "Хайдука".

"Спочатку були пляшки і каміння, при зіткненні вся перша лінія була з палицями в руках. Кілька зіткнень. Постійно під пресингом поліції... Багато народу затримали", – йдеться у повідомленні.

Видання "Zaxid.net" пише, що на місце бійки направили екіпажі патрульної поліції, бійців спецпідрозділу ТОР (тактико-оперативне реагування), управління поліції охорони та слідчо-оперативна група.

Попередньо відомо, що потерпілі правоохоронці є працівниками патрульної поліції. Також футбольні фанати пошкодили два авто поліції: в одному розбили заднє скло, в іншому – фару і пом'яли корпус.

Riot before FC Olexandriya vs. AS Saint-Etienne match in Lviv

PS. A właśnie miałem wyjść coś zjeść ... pic.twitter.com/WfioAA0ClC