У Луцьку та Івано-Франківську визначили фіналістів чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

На вихідних (25-26 травня) відбулися чергові відбори міжнародного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five. У ці сонячні травневі дні футбольні фанат и Луцька та Івано-Франківська визначали, хто саме буде представляти їх міста на Національному фіналі, який відбудеться 15 червня в Києві.

Фото: Андрій Лічко

В Івано-Франківську розігралася справжня боротьба! 28 команд змагалися за квиток до Києва, але дістався він тільки двом – однаково сильним супротивникам "ФК МІШИН" і "УРАГАН - 2 КФС". За 10 хвилин фінального матчу між цими двома командами жоден гол не був забитий! Довелося розіграти золотий м'яч - поєдинок представників команд один на один до першого забитого гола. І тут суперники боролися до останнього, але гравець "УРАГАН - 2 КФС" все-таки зміг відправити у ворота "ФК МІШИН" переможний гол!

"Найбільш позитивні емоції, дуже хороший турнір, хороша організація. Дуже радий, що наша команда виграла, дуже хотілося б, щоб побільше таких турнірів проводилося, саме в Івано-Франківську ... Якщо ми тут виграли, значить до фіналу теж готові!" - впевнений в своїй команді капітан "УРАГАН - 2 КФС" Мар'ян Масевич.

Фото: Андрій Лічко

А Луцьк в Києві представлятимуть дві найсильніші команди луцького відбору, які протягом турніру не пропустили жодного гола, і на різних етапах забивали то кілька, а то і всі 5 голів в ворота супротивників. І хоча обидві команди проходять в Національний фінал, матч за перше місце теж був не простим. Переможці "ФК ЛЮБАРТ" таки пропустили перший за весь турнір гол в свої ворота, однак у відповідь відправили аж 4 голи "ФК ШІГІРЮМ"!

Фото: Андрій Лічко

"Мета була поїхати до Києва. Ми її досягли! Ми дуже раді, емоції просто супер!" - радіє результату капітан команди "ФК ЛЮБАРТ" Артем.

Попереду ще кваліфікації в Харкові (1-2 червня) і Києві (8-9 червня)! Встигніть зареєструвати свою команду і поборотися за головний титул!

Переможці локальних кваліфікацій зустрінуться 15 червня Національному фіналі на Контрактовій площі в Києві, який визначить кращу команду України, яка отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Фото: Андрій Лічко

Змагатися в чемпіонаті можуть всі бажаючі від любителів до професіоналів, чоловіки і жінки у віці від 18 до 25 років (в команді також допускаються два гравці старше 25 років). Формат - 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця кожен раз, коли суперник забиває гол. Мета-максимум: ПЕРЕГРАТИ ВСІХ!

Фото: Андрій Лічко

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри і правила Red Bull Neymar Jr's Five, веб-сайт і зареєструйте свою команду

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