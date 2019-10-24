У Лізі чемпіонів встановлено історичний бомбардирський рекорд

Нападник австрійського клубу "Ред Булл Зальцбург" Ерлінг Холанд зробив дубль в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти "Наполі" (2:3).

Таким чином, 19-річний норвезький форвард довів лік своїх голів у груповому етапі турніру до шести – раніше був хет-трик у зустрічі з "Генком" і гол у ворота "Ліверпуля".

Ерлінг Холанд

Холанд став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив шість голів у трьох перших матчах на турнірі в своїй кар'єрі. Норвежець перевершив досягнення Дідьє Дрогба, який в сезоні-2003/04 забив п'ять м'ячів за "Марсель" в своїх перших трьох іграх в ЛЧ.

💪🏻 - Erling Braut Håland is the second player to score at least five goals in his first three Champions League appearances, after Didier Drogba (5 for Olympique de Marseille in 2003/04). #SalNap #UCL - Gracenote Live (@GracenoteLive) 23 жовтня 2019 р

Холанд став відомий після того, як забив дев'ять голів в одному матчі (!!!) на молодіжному чемпіонаті світу U-20 в Польщі в травні 2019 року. При цьому він став найкращим бомбардиром молодіжного мундіалю.

19-річний Холанд перейшов у "Зальцбург" в січні 2019-го з "Мольде" (Норвегія) за 5 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше форвард "Барселони" Ліонель Мессі встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів.

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