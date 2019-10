У Лізі чемпіонів встановлено історичний бомбардирський рекорд

Нападник австрійського клубу "Ред Булл Зальцбург" Ерлінг Холанд зробив дубль в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти "Наполі" (2:3).

Таким чином, 19-річний норвезький форвард довів лік своїх голів у груповому етапі турніру до шести – раніше був хет-трик у зустрічі з "Генком" і гол у ворота "Ліверпуля".

Холанд став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив шість голів у трьох перших матчах на турнірі в своїй кар'єрі. Норвежець перевершив досягнення Дідьє Дрогба, який в сезоні-2003/04 забив п'ять м'ячів за "Марсель" в своїх перших трьох іграх в ЛЧ.

💪🏻 - Erling Braut Håland is the second player to score at least five goals in his first three Champions League appearances, after Didier Drogba (5 for Olympique de Marseille in 2003/04). #SalNap #UCL