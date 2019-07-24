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У Лізі чемпіонів відбувся грандіозний камбек із голом п'ятою на 90-й хвилині: відео шедевра

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Голландський ПСВ став автором вражаючої вольової перемоги в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі швейцарським "Базалія".

Команда з Ейндховена здобула домашню перемогу, зумівши двічі відзначитися в компенсований час – 3:2.

ПСВ – Базель

ПСВ – Базель

ФК ПСВ

Господарі поля потужно почали гру, відкривши рахунку вже на 14-й хвилині зустрічі. Однак за хвилину до перерви швейцарцям вдалося зрівняти рахунок, а в кінцівці матчу вийти вперед.

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ПСВ вдалося неймовірними зусиллями врятувати гру. На 90-й хвилині відзначився нападник Ламмерс, а ще через дві відмінний гол п'ятою забив Мален.

Таким чином, представники Нідерландів заробили мінімальну перевагу перед виїздом в Базель. Вашій увазі відеоогляд матчу ПСВ – "Базель".

Як повідомляв OBOZREVATEL, молдавський "Шериф" вилетів з Ліги чемпіонів, ведучи до 10-й хвилині матчу в три м'ячі.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Нідерланди Ейндховен
Теги
ПСВ Ейндховен ФК Базель
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