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У Лізі чемпіонів відбулася грандіозна сенсація

У Лізі чемпіонів відбулася грандіозна сенсація
Поєдинки пройшли в Барселоні і Турині
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Голландський "Аякс" вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, сенсаційно обігравши італійський "Ювентус" (2:1). Другим півфіналістом стала каталонська "Барселона", яка розгромила англійський "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

З перших секунд італійці влаштували жахливий пресинг на ворота Онана. На 28-й хвилині Роналду найкраще за всiх зіграв головою у штрафному голландців після подачі кутового, відкривши рахунок - 1:0.

Розвинути успіх "Юве" не зміг. Амстердамці на 34-й хвилині забили найважливіший виїзний гол. Зіеш спробував пробити здалеку, але удар перетворився в пас на ван де Бека, який з 11 метрів поклав шкіряну сферу чітко в рамку - 1:1.

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

У другому таймі "Аякс" заграв в свій фірмовий футбол, змусивши капітулювати титулованого суперника. На 67-й хвилині після подачі з кутового Де Лігт зміг перестрибнути двох суперників і від землі поклав м'яч між штангою і Шченсни - 1:2.

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

Кінцівка перетворилася на справжній трилер. Спершу гравці з Нідерландів забили третій гол Туріну, але його VAR скасував, а на останніх секундах все той же VAR підказав рефері не ставити пенальті на користь італійців.

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс

"Ювентус" Італія – "Аякс" Голландія 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 28 Роналду, 1:1 – 34 ван де Бек, 1:2 – 67 де Лігт.

Ювентус – Шченсни, Маттіа Де Шильйо (Жоау Канселье, 64), Бонуччі, Лайки, Алекс Сандро, Федеріко Бернардескі (Бентанкур, 80), Пьянич, Матюїді, Джан, Диба (Кін, 46), Роналду.

Аякс – Онана, Велтман, де Лігт, Блінд, Мазрауі (Дейлі Сінкгравен, 11; Магальян, 82), Шене, де Йонг, Зіеш (Хунтелар, 88), ван де Бек, Нерес, Тадич.

Попередження: Джан (69), Роналду (90).

Перший матч – 1: 1

У другому півфіналі в Іспанії "Манчестер" вiдразу захопив ініціативу в Барселоні. Підопічні Сульшера за перші кілька хвилин створили два найгостріших момента біля воріт тер Штегена.

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

"Барса" лише до 11-й хвилини перейшла на поле суперника і відразу заробила пенальті. Ракітіч впав у штрафному МЮ, спіткнувшись об ногу Фреда, але Фелікс Брих після перегляду VAR скасував покарання.

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

Гол у ворота "дияволів" трапився 4 хвилинами пізніше. Мессі включився в гру і відразу ж відкрив рахунок! У Янга відібрали м'яч, Лео змістився в центр і класним ударом поклав круглого у дальній нижній кут - 1:0.

Англійці не встигли прийти в себе, коли капітан збірної Аргентини оформив дубль. На 20-й хвилині Коутиньо відібрав м'яч на половині поля МЮ, віддав Мессі, той розхитав Джонса і пробив не дуже сильно, але Де Хеа помилився, пропустивши м'яч під собою - 2:0.

Крапку в грі фантастичним ударом поставив Коутiньо - 3:0.

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона - Манчестер Юнайтед

"Барселона" Іспанія – "Манчестер" Юнайтед Англія 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 16 Мессі, 2:0 – 20 Мессі, 3:0 – 61 Коутiньо.

Барселона – тер Штеген, Серджіо Роберто (Нелсон Семеду, 71), Піке, Лангле, Альба, Ракітіч, Бускетс, Артур (Відаль, 75), Мессі, Суарес, Коутіньо (Дембеле, 81).

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Лінделеф, Смоллінг, Джонс, Янг, Мактоміні, Фред, Погба, Лингард (Санчес, 80), Решфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Діогу Далот, 65).

Попередження: Суарес (77).

Перший матч – 1:0

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Мессі отримав жахливу травму в матчі Ліги чемпіонів

У півфіналі "Аякс" зустрінеться з переможцем пари "Тоттенхем" / "Манчестер Сіті", а "Барселона" зіграє з кращим з дуету "Ліверпуль" / "Порту".

Нагадаємо, що в перших чвертьфіналах ЛЧ "Ювентус" в гостях упустив перемогу над "Аяксом" (1:1), а "Манчестер Юнайтед" вдома поступився "Барселоні (0:1).

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Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК ЮвентусФК АяксФК Манчестер ЮнайтедФК Барселона
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