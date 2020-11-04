У Лізі чемпіонів трапилася грандіозна сенсація. Відео

Футбольний клуб "Істанбул Башакшехiр" добув сенсаційну перемогу над англійським "Манчестер Юнайтед" в 3-му турі Ліги чемпіонів.

Зустріч у Стамбулі завершилася з рахунком 2:1, що стало першою перемогою в історії турецького клубу в ЛЧ.

Перед поєдинок букмекери на успіх господарів давали коефіцієнт 9,6, в той час показники на перемогу "дияволів" не перевищували 1,40.

Вже на 13-й хвилині турецькі футболісти зусиллями Демба Ба відкрили рахунок. На 40-й хвилині Вішча подвоїв преміущество. Ще до перерви манкуніанці один м'яч відіграли, але більшого зробити не змогли.

У другому таймі "Манчестер Юнайтед" не створив жодного моменту, заслужено програвши.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" розгромно програв менхенгладбахськiй "Боруссії", (0:6) встановивши два клубних антирекорди.