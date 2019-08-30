Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У легенди "Барселони" померла 9-річна донька

2.8т Читати матеріал російською

У родині колишнього головного тренера "Барселони" і збірної Іспанії Луїса Енріке трапилася трагедія. Померла його дев'ятирічна дочка Ксана. Про це повідомив сам Енріке в своєму твіттері.

П'ять місяців тому у дівчинки виявили остеосаркому – рак кісток. Через хворобу дитини фахівець змушений був залишити роботу в збірній Іспанії, яку покинув у червні за сімейними обставинами. При цьому іспанські ЗМІ проявили одностайність: як пише Marca, журналісти вже знали про страшний діагноз, але вважали неетичним поширення інформації без дозволу родини.

Луїс Енріке з дочкою Ксана

Луїс Енріке з дочкою Ксана

globallookpress.com

"Наша донька Ксана померла після п'яти місяців інтенсивної боротьби з остеосаркомою. Ми дякуємо всім за прояви любові протягом цих місяців і дякуємо всім за делікатність і розуміння. Дякуємо також персоналу лікарень Сан-Хуан-де-Деу і Сан-Пау за їх відданість роботі і турботу. Спасибі лікарям, медсестрам і всім волонтерам", - написав Енріке.

Луїс був з донькою до кінця. Він щодня сидів в коридорах клініки. За інформацією Marca, на нервовому грунті у нього сильно впала вага.

Новини
Відомий футболіст помер після двох інсультів

"Ксана, ми будемо сумувати за тобою. Ми будемо пам'ятати тебе щодня і сподіватися, що ми знову зустрінемося. Ти будеш дороговказною зіркою нашої родини. Спочивай з миром, Ксаніта. Твоя родина", – закінчив лист Енріке.

У Луїса і його дружини Олени, з якою вони разом з 1996 року, залишилися двоє дітей – старший син Пачо (йому 21) і дочка Сіра (19).

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський тренер помер прямо на полі, відсвяткувавши перемогу.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Луїс Енріке
Місце
Іспанія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
0
Смішно
1
Цікаво
22
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...