У легенди "Барселони" померла 9-річна донька

У родині колишнього головного тренера "Барселони" і збірної Іспанії Луїса Енріке трапилася трагедія. Померла його дев'ятирічна дочка Ксана. Про це повідомив сам Енріке в своєму твіттері.

П'ять місяців тому у дівчинки виявили остеосаркому – рак кісток. Через хворобу дитини фахівець змушений був залишити роботу в збірній Іспанії, яку покинув у червні за сімейними обставинами. При цьому іспанські ЗМІ проявили одностайність: як пише Marca, журналісти вже знали про страшний діагноз, але вважали неетичним поширення інформації без дозволу родини.

Луїс Енріке з дочкою Ксана globallookpress.com

"Наша донька Ксана померла після п'яти місяців інтенсивної боротьби з остеосаркомою. Ми дякуємо всім за прояви любові протягом цих місяців і дякуємо всім за делікатність і розуміння. Дякуємо також персоналу лікарень Сан-Хуан-де-Деу і Сан-Пау за їх відданість роботі і турботу. Спасибі лікарям, медсестрам і всім волонтерам", - написав Енріке.

Луїс був з донькою до кінця. Він щодня сидів в коридорах клініки. За інформацією Marca, на нервовому грунті у нього сильно впала вага.

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"Ксана, ми будемо сумувати за тобою. Ми будемо пам'ятати тебе щодня і сподіватися, що ми знову зустрінемося. Ти будеш дороговказною зіркою нашої родини. Спочивай з миром, Ксаніта. Твоя родина", – закінчив лист Енріке.

У Луїса і його дружини Олени, з якою вони разом з 1996 року, залишилися двоє дітей – старший син Пачо (йому 21) і дочка Сіра (19).

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