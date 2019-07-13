Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У легендарного Зідана сталася смертельна трагедія

61.2т Читати матеріал російською

Фарід Зідан, рідний брат французького тренера мадридського "Реала" Зінедіна Зідана, помер у віці 54 років.

"Перед тренуванням в Монреалі члени першої команди вшанували хвилиною мовчання вiдхiд Фаріда Зідана, брата нашого тренера", - повідомляє прес-служба королівського клубу.

Зінедін Зідан залишив тренувальний табір в Монреалі в п'ятницю з особистих причин. У клубі оголосили, що він буде відсутній невизначений час. Причини смерті брата зіркового тренера не розкриваються.

Батьки Зідана емігрували до Франції з Алжиру в 1953 році перед алжирської війною. Зінедін народився в 1972 році, він молодший дитина в сім'ї. У нього є сестра Ліла, брати Джамель, Нордін і Фарід, що помер.

Новини
Зідан пішов на радикальний крок заради Луніна

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Зінедін Зідан і півзахисник клубу Іско стали жертвами пограбування в іспанській столиці.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особа
Зінедін Зідан
Місце
Канада
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
45
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel