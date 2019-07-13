У легендарного Зідана сталася смертельна трагедія

Фарід Зідан, рідний брат французького тренера мадридського "Реала" Зінедіна Зідана, помер у віці 54 років.

"Перед тренуванням в Монреалі члени першої команди вшанували хвилиною мовчання вiдхiд Фаріда Зідана, брата нашого тренера", - повідомляє прес-служба королівського клубу.

Todos los miembros del primer equipo del Real Madrid guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento en Montreal por el fallecimiento de Farid Zidane, hermano de nuestro entrenador Zinedine Zidane. - Real Madrid CF⚽ (@realmadrid) 13 липня 2019 р

Зінедін Зідан залишив тренувальний табір в Монреалі в п'ятницю з особистих причин. У клубі оголосили, що він буде відсутній невизначений час. Причини смерті брата зіркового тренера не розкриваються.

Батьки Зідана емігрували до Франції з Алжиру в 1953 році перед алжирської війною. Зінедін народився в 1972 році, він молодший дитина в сім'ї. У нього є сестра Ліла, брати Джамель, Нордін і Фарід, що помер.

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