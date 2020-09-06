У легендарного Канчельскіса через COVID-19 вражено 20% легенів

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед", а нині головний тренер казахстанського "Навбахору" Андрій Канчельскіс захворів на коронавірус.

За словами 51-річного ексфутболіста збірної Росії, він дивом уникнув серйозних проблем із легенями.

"Друзі домовилися з приватною клінікою, яка спеціалізується на COVID-19. Тут дуже кваліфіковані лікарі. Перевірили мене по повній програмі, взяли купу аналізів. Ну а на КТ з'ясувалося – вражено 20% легенів. Лікар сказав: "Вчасно ви до нас звернулися. Якби на кілька днів пізніше приїхали, були б уже серйозні проблеми", – цитує тренера "Спорт-Експрес".

Канчельскіс зізнався, що не злякався, почувши діагноз.

"Мені здається, що в такій ситуації найважливіше – не панікувати, не зневірятися. Навпаки, треба сподіватися на краще і виконувати всі приписи лікарів. Упевнений, що з їхньою допомогою вірус буде переможено і незабаром я повернуся до улюбленої роботи", – підсумував росіянин .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в клубі-новачку Прем'єр-ліги України ФК "Рух" зафіксовано спалах COVID-19.

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