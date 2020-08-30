У Кубку України зіграв 54-річний президент клубу, встановивши рекорд країни

54-річний президент одеського футбольного клубу "Реал Фарма" Микола Лиховидов, вийшовши в стартовому складі на гостьовий матч попереднього раунду Кубка України проти "Таврії" (2:1), встановив національний рекорд.

Капітан команди, зігравши на позиції півзахисника, став найстаршим професійним гравцем у футбол в Україні, побивши власне досягнення. Раніше глава клубу з'явився в матчі iз "Нікополем" у 53-річному віці.

Лиховидова на 30-й хвилині замінив Олег Войников. Відзначимо, що з 2010-го по 2012-й і з 2016-го по 2017-й Лиховидов поєднував посади президента і головного тренера. У минулому сезоні Другої ліги Лиховидов зіграв 2 матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський зробив символічний перший удар по м'ячу в першому поєдинку попереднього раунду Кубка України між "Кривбасом" і "Черкащиною".