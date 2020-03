У Кубку Німеччини голкіпер відбив п'ять пенальті і вивів команду в півфінал

Воротар "Саарбрюкена", який виступає в четвертому німецькому дивізіоні, Даніель Бац став героєм чвертьфіналу Кубка Німеччини, відбивши п'ять пенальті у виконанні гравців "Фортуни".

Команда з нижчої ліги відкрила рахунок у поєдинку, забивши гол у першому таймі, і довгий час утримувала мінімальну перевагу. На 83-й хвилині у їхні ворота був призначений одинадцятиметровий удар, але Бац виграв цю дуель у суперника. Тим не менш, "Фортуні" вдалося зрівняти рахунок на останній хвилині зустрічі та перевести гру в додатковий час, в якому переможця виявлено не було.

У серії пенальті, яка закінчилася лише після двадцятого удару, Бац зробив ще чотири сейви, в тому числі й вирішальний у матчі.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



