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4 березня • оновлено в 11:39
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У Кубку Німеччини голкіпер відбив п'ять пенальті і вивів команду в півфінал

2.8т
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Воротар "Саарбрюкена", який виступає в четвертому німецькому дивізіоні, Даніель Бац став героєм чвертьфіналу Кубка Німеччини, відбивши п'ять пенальті у виконанні гравців "Фортуни".

Команда з нижчої ліги відкрила рахунок у поєдинку, забивши гол у першому таймі, і довгий час утримувала мінімальну перевагу. На 83-й хвилині у їхні ворота був призначений одинадцятиметровий удар, але Бац виграв цю дуель у суперника. Тим не менш, "Фортуні" вдалося зрівняти рахунок на останній хвилині зустрічі та перевести гру в додатковий час, в якому переможця виявлено не було.

Даніель Бац

Даніель Бац

У серії пенальті, яка закінчилася лише після двадцятого удару, Бац зробив ще чотири сейви, в тому числі й вирішальний у матчі.

Варто відзначити, що "Саарбрюкен" став першою в історії командою з четвертого дивізіону, яка зуміла вийти в півфінал Кубка Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі третьої ліги Туреччини воротаря видалили з поля за два відбитих пенальті.

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Тема
Чемпіонат Німеччини
Місце
Німеччина
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